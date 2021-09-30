В полиции объяснили, как будут проверять COVID-сертификаты

Для этого есть Госпотребслужба и органы местного самоуправления, рассказала спикер главы Национальной полиции Украины Марьяна Рева, сообщает 24 канал.

По ее словам, полиция безусловно будет участвовать в соответствующих рейдах и проверять на достоверность документацию.

"У правоохранителей есть служебные планшеты", - пояснила Рева.

Она отметила, что их имеют все работники полиции, которые выходят на дежурство. Проверка будет происходить так, как проверяют водительские удостоверения.

Специальное программное обеспечение уже установили на служебные планшеты полицейских. Только так можно будет сканировать QR-код, обычным телефоном не удастся это сделать.