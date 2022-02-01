В полиции назвали основные версии смерти известного боксера Вирчиса, которого нашли повешенным

Об этом сообщает полиция Киева.

В ночь с 27 на 28 января в Днепровском районе столицы прохожий обнаружил повешенное тело. Жена Владимира Вирчиса утром обратилась в полицию с заявлением, что ее муж исчез после того, как ночью ушел из дому. После этого выяснилось, что мертвым нашли именно бывшего боксера.



Полиция Киева определила две основные версии смерти Владимира Вирчиса: совершение самоубийства или доведение до самоубийства. В рамках уголовного производства правоохранители опрашивают родных Вирчиса, его друзей и знакомых, свидетелей, а также очевидцев происшествия.



Также полицейские проверяют наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни, неприязненных отношений с кем-либо или долговых обязательств. Для установления окончательной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.



Владимиру Вирчису было 48 лет. На профессиональном ринге боксер провел 28 боев, в которых одержал 26 побед. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004) и WBO (2005-2006) в супертяжелом весе.