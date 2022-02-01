В полиции назвали основные версии смерти известного боксера Вирчиса, которого нашли повешенным
В полиции Киева пришли к выводу, что знаменитый украинский боксер Владимир Вирчис совершил самоубийство или его до этого довели
Об этом сообщает полиция Киева.
В ночь с 27 на 28 января в Днепровском районе столицы прохожий обнаружил повешенное тело. Жена Владимира Вирчиса утром обратилась в полицию с заявлением, что ее муж исчез после того, как ночью ушел из дому. После этого выяснилось, что мертвым нашли именно бывшего боксера.
Полиция Киева определила две основные версии смерти Владимира Вирчиса: совершение самоубийства или доведение до самоубийства. В рамках уголовного производства правоохранители опрашивают родных Вирчиса, его друзей и знакомых, свидетелей, а также очевидцев происшествия.
Также полицейские проверяют наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни, неприязненных отношений с кем-либо или долговых обязательств. Для установления окончательной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Владимиру Вирчису было 48 лет. На профессиональном ринге боксер провел 28 боев, в которых одержал 26 побед. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004) и WBO (2005-2006) в супертяжелом весе.
- 28 января украинского боксера Владимира Вирчиса обнаружили повешенным в Киеве.
- За три недели до смерти украинский боксер Владимир Вирчис опубликовал в соцсети пост, где признался, что переживает тяжелые времена и пытается начать жизнь с нуля.
- 28 января вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что Вирчис жаловался на предательство близкого человека.
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