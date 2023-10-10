В полиции Харьковщины ответили на ложь Небензи в ООН о "неонацистах" в Грозе во время удара РФ
Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что в Грозе, куда оккупанты попали ракетой, хоронили "высокопоставленного неонациста". В полиции Харьковщины опровергли
Об этом Небензя заявил во время выступления перед членами международной организации, передает "Радио Свобода ".
"В момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них принимали участие многие его сообщники неонацисты. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста", – заявил дипломат, не назвав источники этой информации.
Руководитель следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии изданию сказал , что Андрей Козырь, перезахоронение которого происходило в Грозе, не имел высоких должностей в ВСУ и погиб в 2022 году возле Попасной.
"Он не был высокопоставленным чиновником и не занимал высокие ступени в ВСУ. Он был местным жителем и погиб возле Попасной", - сказал Болвинов.
Он отметил, что на похороны пришли простые жители села: пенсионеры, врачи, учителя.
"Все они погибли из-за российской ракеты. Это обычные люди. Пенсионеры, учителя, медики, друзья. Все погибшие и раненые – гражданские люди. Среди них нет ни одного погибшего или раненого военнослужащего", - подчеркнул представитель правоохранительных органов.
- 5 октября Россия обстреляла село Гроза Харьковской области, в результате чего погибли более полусотни человек. оккупанты попали в кафе, где к тому времени проходил поминальный обед.
- ООН направила группу по расследованию удара России по Грозе.
- По состоянию на 7 октября уже было идентифицировано 48 тел.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.66Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное