В полиции Харьковщины ответили на ложь Небензи в ООН о "неонацистах" в Грозе во время удара РФ

Об этом Небензя заявил во время выступления перед членами международной организации, передает "Радио Свобода ".

"В момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них принимали участие многие его сообщники неонацисты. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста", – заявил дипломат, не назвав источники этой информации.

Руководитель следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии изданию сказал , что Андрей Козырь, перезахоронение которого происходило в Грозе, не имел высоких должностей в ВСУ и погиб в 2022 году возле Попасной.

"Он не был высокопоставленным чиновником и не занимал высокие ступени в ВСУ. Он был местным жителем и погиб возле Попасной", - сказал Болвинов.

Он отметил, что на похороны пришли простые жители села: пенсионеры, врачи, учителя.

"Все они погибли из-за российской ракеты. Это обычные люди. Пенсионеры, учителя, медики, друзья. Все погибшие и раненые – гражданские люди. Среди них нет ни одного погибшего или раненого военнослужащего", - подчеркнул представитель правоохранительных органов.