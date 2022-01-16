В полиции Казахстана назвали количество погибших во время акций протеста в Алматы
В казахстанской полиции заявили, что во время акций протеста в Алматы погибли 149 человек
Об этом сообщил начальник городского департамента полиции Алматы Канат Таймерденов, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, среди погибших оказались 11 силовиков.
"В Алматы погибли 149 человек, среди них 11 - представители правоохранительных органов", - сказал Таймерденов.
Прокурор Алматы Берик Жуйриктаев добавил, что из-за акций протеста расследуются 405 уголовных дел, 249 человек арестованы.
- Напомним, 15 января в Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что в ходе акций протеста всего в стране погибли по меньшей мере 225 человек.
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