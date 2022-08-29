"В политическом смысле он мой друг": Дуда рассказал об отношениях с Зеленским
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него дружеские отношения с украинским коллегой Владимиром Зеленским и он уважает украинского лидера
Об этом Дуда сказал в интервью радио ZET.
"Могу сказать, что в политическом смысле он мой друг. Крепкая дружба в политике с чувством взаимного уважения, прежде всего, моего уважения к нему. Он оказался на высоте", - заявил Дуда.
Президент Польши заметил, что пытается поддерживать украинского коллегу.
"У нас дружеские отношения политически и как коллег. Я делаю все, чтобы его поддержать", – добавил Дуда.
- Анджей Дуда принял участие во втором саммите Крымской платформы. Во время своего выступления он заверил украинцев во всесторонней поддержке со стороны Польши и подчеркнул, что Запад должен изменить свою политику в отношениях с Россией, в частности, не просто прекратить проект "Северного потока-2", а полностью демонтировать его.
- В Киеве Владимир Зеленский и Анджей Дуда открыли Аллею смелости, где будут отмечать друзей Украины. Польский президент стал первым иностранным лидером, отмеченным на этой аллее.
- 23 августа по итогам встречи в Киеве с Анджеем Дудой Владимир Зеленский отметил, что для Украины приоритетом является поддержка оружием, и польский президент об этом знает.
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