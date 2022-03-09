В Полесском и Волынском районах ВСУ ведут оборонительную операцию. В Бородянке и Макарове во время наступательных действий украинских военных россияне понесли потери, - Генштаб
Украинские военные продолжают вести оборонную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон. Также на Востоке защитники удерживают врага сразу в трех районах - Донецком, Слобожанском и Таврическом.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Еспресо.TV .
Как отмечается, на Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Также идет ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.
В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.
Город Чернигов также держит стойкую оборону, а группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.
"Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице города Мариуполя. Враг причиняет многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру. Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается", - сообщили в Генштабе.
При этом подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.
Кроме того, по имеющейся информации, в ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по поводу их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.
- Напомним, оккупационные войска Российской Федерации существенно снизили темпы продвижения, но не оставляют попыток проведения наступательной операции на украинские города.
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