Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Сегодня, 5 августа, около полудня поступила информация, что в Херсонской области произошло несколько взрывов, которые были слышны в районах Новой Каховки и Олешков. Скорее всего, ВСУ атакуют логистические узлы россиян. Как нам известно, вражеская логистика уже нарушена разрушенными мостами, и сейчас продолжают прерываться логистические пути противника", – отметил журналист.

Сергей Никитенко добавил, что оккупанты ремонтируют железнодорожный мост, который значительно легче привести в порядок, чем пострадавший гораздо больше Антоновский автомобильный мост. Что касается автомобильного моста, там происходит косметический ремонт дорожного полотна, соответственно, военная техника и грузовики по нему пока не поедут, только легковой транспорт.

19 июля ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне

Затем эксперт Defense Express Валерий Рябых предположил, что ВСУ могут уничтожить Антоновский мост, чтобы отрезать российские войска на левом берегу Днепра.

20 июля депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на Антоновском мосту раздалось 4 взрыва, стоял сильный дым над ракетной частью россиян в Новой Каховке.

31 июля Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка, Херсонской области

3 августа британская разведка указала на главную проблему РФ после ударов ВСУ по мостам и железной дороге в Херсонской области.

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