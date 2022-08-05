В полдень на Херсонщине прогремели несколько взрывов, ВСУ атакуют логистические узлы оккупантов, - херсонский журналист Никитенко
Сергей Никитенко, журналист из Херсона, сообщил, что взрывы были слышны в районах Новой Каховки и Олешков
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Сегодня, 5 августа, около полудня поступила информация, что в Херсонской области произошло несколько взрывов, которые были слышны в районах Новой Каховки и Олешков. Скорее всего, ВСУ атакуют логистические узлы россиян. Как нам известно, вражеская логистика уже нарушена разрушенными мостами, и сейчас продолжают прерываться логистические пути противника", – отметил журналист.
Сергей Никитенко добавил, что оккупанты ремонтируют железнодорожный мост, который значительно легче привести в порядок, чем пострадавший гораздо больше Антоновский автомобильный мост. Что касается автомобильного моста, там происходит косметический ремонт дорожного полотна, соответственно, военная техника и грузовики по нему пока не поедут, только легковой транспорт.
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