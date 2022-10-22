В Покровске Донецкой области выключили лифты в домах из-за проблем со светом
В Покровске Донецкой области с 22 по 24 октября не будут работать лифты во всех домах из-за проблем с электроэнергией
Об этом сообщили в телеграме Покровской ГВА.
Если в энергетическом секторе не произойдут улучшения, 24 октября лифты не заработают. В ГВА заметили, что перепады напряжения представляют опасность для тех, кто пользуется лифтами. Также может сломаться оборудование.
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