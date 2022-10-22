Об этом сообщили в телеграме Покровской ГВА.

Если в энергетическом секторе не произойдут улучшения, 24 октября лифты не заработают. В ГВА заметили, что перепады напряжения представляют опасность для тех, кто пользуется лифтами. Также может сломаться оборудование.

21 октября в Донецкой области россияне повредили высоковольтную сеть .

22 октября в Украине 1 451 603 абонента остались без света в результате российских ракетных ударов по энергетическим объектам

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