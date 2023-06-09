Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Так, в Покрове с 8 июня без питьевой воды оказались более 38 тысяч местных жителей и около 9 тысяч вынужденных переселенцев.

Местные власти организовали подвоз питьевой воды в места выдачи. Тем, кто не может прийти за водой, полиция развозит ее по домам.

"9 июня участковые отделения полиции № 2 Никопольского районного управления полиции посетили более 250 человек в городе и в селах Покровской громады. Всего за день они развезли и передали жителям почти 800 литров питьевой бутилированной воды", - сообщили в полиции.

Какая ситуация с водой в других населённых пунктах Днепропетровщины

На Никопольщине, согласно сообщению главы РВА Евгения Евтушенко, сложилась сложная ситуация с водой, особенно для Томаковской, Красногригоревской, Мировской громад.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Марганце начали останавливаться водоканалы.

Между тем, начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что 70% горожан могут в ближайшее время столкнуться с проблемами с водой. В Южное водохранилище перестала попадать каховская вода. Большая часть города потребляет воду именно из Южного водохранилища и только 30% – из Карачуновского. Поэтому Вилкул призвал горожан максимально экономить воду. По его оценкам, воды в Южном водохранилище хватит максимум на полтора месяца. За это время власти рассчитывают наработать решение для дальнейшего обеспечения Кривого Рога водой.