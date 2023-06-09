Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Покрове на Днепропетровщине организовали подвоз питьевой воды: город обезводнен в результате подрыва Каховской ГЭС

В Покрове на Днепропетровщине организовали подвоз питьевой воды: город обезводнен в результате подрыва Каховской ГЭС

9 июня, 2023 пятница
16:05
Общество

В Покрове Днепропетровской области организован подвоз питьевой воды. Город полностью обезводнен в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Так, в Покрове с 8 июня без питьевой воды оказались более 38 тысяч местных жителей и около 9 тысяч вынужденных переселенцев.

Местные власти организовали подвоз питьевой воды в места выдачи. Тем, кто не может прийти за водой, полиция развозит ее по домам.

"9 июня участковые отделения полиции № 2 Никопольского районного управления полиции посетили более 250 человек в городе и в селах Покровской громады. Всего за день они развезли и передали жителям почти 800 литров питьевой бутилированной воды", - сообщили в полиции.

Какая ситуация с водой в других населённых пунктах Днепропетровщины

На Никопольщине, согласно сообщению главы РВА Евгения Евтушенко, сложилась сложная ситуация с водой, особенно для Томаковской, Красногригоревской, Мировской громад.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Марганце начали останавливаться водоканалы.

Между тем, начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что 70% горожан могут в ближайшее время столкнуться с проблемами с водой. В Южное водохранилище перестала попадать каховская вода. Большая часть города потребляет воду именно из Южного водохранилища и только 30% – из Карачуновского. Поэтому Вилкул призвал горожан максимально экономить воду. По его оценкам, воды в Южном водохранилище хватит максимум на полтора месяца. За это время власти рассчитывают наработать решение для дальнейшего обеспечения Кривого Рога водой.

  • 6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.
Новости
Украина
Днепропетровщина
Никополь
Каховская ГЭС
Читайте также:
8 июня, 2023 четверг
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Кулеба назвал его негодяем
Володимир Зеленський
9 июня, 2023 пятница
"Есть результат": Зеленский заявил об успехах на фронте
Олександр Лукашенко
8 июня, 2023 четверг
"Вы, вероятно, догадываетесь, кто уничтожил Каховскую ГЭС?": Лукашенко обвинил в подрыве Украину
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.83
    Покупка 36.83
    Продажа 37.35
  • EUR
    Покупка 39.76
    Продажа 40.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
9 июня
17:00
Анонс
Эвакуация с оккупированного левобережья и экологическая катастрофа на Юге. "Война и волонтеры" в 17:00
16:43
Обновлено
Россияне обстреливают Херсон
16:41
"Всегда так бывает весной": коллаборант Сальдо делает вид, что затопление Херсонщины - фейк
16:32
Обновлено
Венгрия подтвердила, что РПЦ передала ей 11 украинских военнопленных. В Киеве об этом ничего не знают
16:24
Эксклюзив
Режим Лукашенко готовил наземное вторжение в Украину, но не удалось уговорить армию, - член кабинета Тихановской
16:22
В Киевской области объявили желтый уровень опасности. Возможны грозы
16:06
OPINION
Международные резервы Украины растут
16:03
На Киевщине запретили все развлекательные мероприятия после 21:00
15:59
Эксклюзив
В Олешках уровень воды постепенно снижается, - городской голова Рищук
15:27
В Киево-Печерской лавре впервые помолятся за упокой Ивана Мазепы, которого русская имперская церковь подвергла анафеме
15:23
Фестиваль документального кино Docudays UA-2023 объявил победителей
15:12
Россияне стали активнее мародерить перед подрывом Каховской ГЭС, - ЦНС
15:08
F-16
Украина получит истребители F-16 через 2-3 месяца – экс-командующий сухопутными войсками Польши
15:07
Путин рассказал Лукашенко, когда РФ перебросит в Беларусь свое ядерное оружие
14:51
В РДК заявили о гибели Даниила Мазника, руководившего штурмом Новой Таволжанки
14:51
Обновлено
Нидерландский суд окончательно постановил вернуть "скифское золото" Украине. В Офисе президента отреагировали
14:42
Гончаренко, Бужанский, Дубинский: движение ЧЕСТНО опубликовало рейтинг самых популярных телеграмм-каналов нардепов
14:35
Россияне обстреляли больницу в Гуляйполе в Запорожье: погибли два человека
14:28
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных ливнях в Херсонской и Николаевской областях, которые страдают от затопления
14:27
Ночной вражеский обстрел повредил объекты газовой инфраструктуры в двух областях Украины
14:06
Эксклюзив
Предстоящие шаги РФ по ЗАЭС будут зависеть от реакции Запада на подрыв Каховской ГЭС, - эксперт по вопросам безопасности Гончар
14:04
OPINION
Удар по Залужному. Зачем в США вернулись к теме "Северных потоков"?
13:47
Швеция позволит разместить войска НАТО на своей территории до официального вступления в Альянс
13:36
Рассматривают возможность отступления вглубь полуострова: в Минобороны объяснили, для чего РФ на подступах к Крыму "зубы дракона"
13:30
Подрыв Каховской ГЭС: в МВД сообщили о гибели по меньшей мере 5 человек, 13 считают пропавшими без вести
13:24
Обновлено
В Каховском водохранилище уровень воды снизился на 5,06 м, - ГСЧС
12:53
Зеленский уволил главу Гостомельской СВА Борисюка: журналисты обвиняли его в причастности к хищению средств на восстановление общества
12:45
В Киеве укрытия оборудованы автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа
12:31
Обновлено
Зеленский рассказал премьеру Японии о ситуации вокруг Каховской ГЭС: Токио предоставит около $5 млн помощи
12:20
Власти РФ сообщили о падении в Воронеже беспилотника: повреждена многоэтажка, есть раненые
12:05
OPINION
Почему власть не думает, что делать с последствиями Каховской трагедии
11:56
Армия РФ в сутки обстреляла 11 областей Украины: есть раненые и погибшие люди. Ситуация в регионах
11:55
На Черниговщине на вражеской мине взорвался автомобиль с полицейскими, один из них погиб
11:54
Инфографика
Курс валют на 9 июня: какова цена евро и доллара на черном рынке
11:38
Ситуация в энергосистеме: Украина второй день подряд пользуется аварийной помощью из Европы
11:34
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Увеличение потерь россиян свидетельствует об изменении динамики боев на фронте, - Згурец
11:07
Россияне готовятся к бегству с севера Крыма, в Армянске заминировали химический завод
11:00
Обзор
Контрнаступление под Запорожьем, угроза обвала ставка-охладителя на ЗАЭС. Акценты мировых СМИ 9 июня
10:39
Больницы, школы, детсады и ЗВО: в Украине стартовал 2 этап обмена ламп накаливания на LED
10:29
СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV