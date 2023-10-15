Новая война на Ближнем Востоке стала очередным поводом для обострения ссор в украинском сегменте Интернета. Ссоры и без того отличались воинственной эмоциональностью. При этом участники – по инерции предыдущих "дискуссий" – для обоснования своих позиций обычно используют исторические и псевдоисторические аргументы. Несмотря на то, что для многих из них этот Восток не такой уж "ближний" - и о его проблемах они знают разве что из популярной литературы, если не по слухам и "рассказам знакомого моего кума".

Отрывки информации если и складываются в "концепции" – то в произвольном порядке. Поэтому и можем услышать, что название "Газа" придумал римский император - якобы для того, чтобы досадить евреям, а "сначала палестинцам принадлежала вся Палестина". Что уж говорить о попытках определить "кто прав" в современном конфликте на основании того, как страна, вокруг которой идет спор, называлась когда-то, "в старину".

На самом деле, этот "рецепт" не срабатывает даже в случаях, когда мы знаем точно, что и как называлось в далеком прошлом. И уж точно не работает тогда, когда в этом нет согласия даже среди специалистов – которые к тому же и сами имеют собственные политические взгляды, что тоже влияет на их позиции.

С Ближним Востоком еще труднее, потому что разные тамошние народы использовали разные названия, а к местным именам добавлялись еще и данные "извне" - чужаками, отношение которых и к которым могло быть и было предвзятым. Нечего говорить о непреднамеренной путанице…

По Пересопницкому Евангелию, скажем, Иисус отправлялся из Галилеи "в украины Иудейские". Именно так его составитель решил перевести греческое слово "орио". Ибо в те времена слово "украина" значило "край", "земля" и не воспринималось только как название конкретной страны. Но согласитесь, сколько теорий можно построить, просто проигнорировав этот общеизвестный в принципе факт.

Тот самый фрагмент из Персопницкого Евангелия, Фото: http://litopys.org.ua

Впрочем, в "конкурсе на лучшее название" участников хватало и без украинцев. Древнейшим именем края между Египтом и Евфратом считают слово "Ханаан". Что оно означало – мы можем только догадываться. То, что край назван в честь первопредка, почитаемого местными народами, – Каина (в другом варианте – Ханаана) является явно типичной этимологической легендой. Среди других версий – "цветная", "долинная", "нижняя" и даже "покоренная" земля. Последний вариант, очевидно, не мог принадлежать туземцам – так что снова речь идет о "внешнем варианте". Впрочем, даже если это так, местные жители восприняли его и называли себя именно ханаанеями.

Достаточно древними являются имена современного Ливана. Ливан происходит от семитского "белый" - благодаря снегу, время от времени покрывающему верхушки местных гор, такое имя получил прибрежный горный хребет. А землям между горами и морем древние египтяне дали название Фенху – край лесорубов, из которого происходит эллинизированное слово "Финикия".

К концу II тысячелетия до нашей эры в Ханаане появляются новые жители. На севере – примерно в пределах современной Сирии – расселяются племена арамеев, и земли, занятые ими, получают название Арам. Юг обретают древние евреи, объединенные в союз под названием Израиль (позже здесь возникло сначала единое государство, а затем два – Израиль и Иудея). На побережье обустраиваются так называемые народы моря, из которых самым известным были филистимляне - судя по всему близкие по культуре к критянам, лидийцам или даже грекам. Поэтому земли вокруг их городов (среди которых, между прочим, были Газа и Аскелон) стали именовать "филистимской землей" или Филистией.

Еще через несколько столетий Ханаан завоевали ассирийцы, а за ними вавилоняне. Для них это были просто "земли за Евфратом", "Заречье", или Эбер-Нагри на аккадском. В это время край все чаще посещают и греки. Они не торопились разбираться в отношениях между местными народами - весь Ханаан был для них ассирийским владением, а потом Ассирией или упрощенно Сирией, опять же, так именовали весь край - от Египта до Евфрата. Неудивительно, что и аккадское Эбер-Нагри часто переводят как "Сирия".

Впоследствии путешественники из Эллады начали выделять отдельные части этой "Большой Сирии". И называли их обычно по названиям тех народов, которые им встречались на пути первыми, уже на побережье. Скажем, Дамаск для греков находился "за Финикией", в степной, "пустой Сирии". А Иерусалим – "за Филистией" или на греческий лад Палестиной, в "палестинской Сирии". Впервые такое определение встречается у Геродота, когда Заречье принадлежало уже персам, которые, в отличие от эллинов, оставили за ним аккадское имя Эбер-Негри.

Конечно, об уловках греческих географов жители описываемой ими земли могли и не догадываться. Пока не были завоеваны македонцами и греками во главе с Александром Великим. После смерти Александра Заречье начали делить между собой его наследники – диадохи. При этом Птолемеи не использовали для захваченных ими земель какое-либо обобщающее название, а для Селевкидов это была единая "Сирия и Финикия". Их подданные при этом разговаривали преимущественно на арамейском языке, но название Арам успешно "забыли", ассимилировались и филистимляне. Только евреи в конце концов восстали и добились восстановления независимого государства – Иудеи.

Битва при Газе между наследниками Александра Великого (312 г. до н. э.), Фото: wikimedia.org

Потом, правда, пришли римляне, превратившие в конце концов в свои провинции и Сирию, и Финикию, и Иудею. Евреи восставали и против них. После подавления второго восстания император Адриан решил окончательно разрушить Иерусалим, основав на его месте римскую колонию Элия Капитолина, а провинцию Иудея – переименовать. Как большой поклонник греческой культуры и литературы название он "заимствовал" у Геродота - "палестинская Сирия", или "Сирия Палестина" на латыни. При преемниках Адриана прилагательное превратилось в существительное, а затем провинций вообще стало несколько - была, скажем "Палестина Первая", "Палестина Вторая" и даже "Палестина Третья".

Евреям, конечно, это название не очень нравилось, потому что напоминало об унижении поражения и попытке римлян стереть их имя собственное. Но их никто и не спрашивал. Иудеям вообще запрещали даже появляться в Элии Капитолине. Даже после того, как с принятием империей христианства городу вернули имя Иерусалим.

Правило было упразднено только в VII веке, когда восточные провинции империи получили арабы-мусульмане. Разрешение иудеям выдал лично халиф Умар. Что касается названия края, то в отличие от греков, смотревших на этот край с моря, или ассирийцев, вавилонян и персов, созерцавших из-за Евфрата, новые властители пришли с пустынного юга. Поэтому "Большая Сирия" была для них краем, расположенным к северу от Аравии, или же налево, если стоять лицом к востоку, - "беляд аш-Шам", или просто Шам. Примечательно, что на западные языки Шам опять же чаще всего переводят как "Сирия".

Население Шама на момент мусульманского завоевания говорило, напоминаю, преимущественно на арамейском, но через несколько веков арабизировалось, хотя, конечно, сюда переселилось и немало собственно арабов. Впрочем, для всех мусульман, независимо от их происхождения, арабский, как язык Корана, является лингва франка так сказать по определению. В конце концов, так же иудеи в древности и в средние века лелеяли иврит как язык Торы.

Для западных европейцев родина христианства была прежде всего Святой Землей, а с чисто географической точки зрения это был восток. Следовательно, с легкой руки итальянцев и каталонцев "Большая Сирия" стала Левантом, то есть "землей, где восходит солнце" (созвучность с Ливаном здесь сугубо случайна). Впрочем, в отношении бывшей территории Иудеи и христиане, и мусульманские властители (последние, правда, менее упорно) использовали последнее название римской провинции – Палестина. Для христиан это название по существу было тождественно имени Святой Земли.

Неудивительно, что с завершением Первой мировой войны и распадом Османской империи название Палестина использовали победители - государства Антанты. Чтобы обозначить территорию, оказавшуюся под британским контролем. Имя же Сирия оставили за теми землями, которые достались французам. На тот момент оба названия были чисто географическими, ведь арабы считали себя единым народом, не считаясь с границами (как собственно и евреи). Можно даже сказать, что и название Палестина избрали именно как нейтральное (по мнению европейцев). С таким же успехом территорию могли назвать, скажем, Левантом или вообще Ханааном.

При этом контроль со стороны европейцев над Ближним Востоком формально объявили временным до того момента, когда местные народы "не смогут жить самостоятельно".

Британский "мандат" на Палестину, выданный от имени Лиги наций, не определял характер государства или государств, которые должны были быть созданы на этой территории в будущем. Но подчеркивал, что в Палестине в любом случае должен быть обустроен "национальный дом для еврейского народа" - во взаимодействии с Сионистской организацией как полномочной представительницей этого самого народа. И обязывал британские власти способствовать иммиграции евреев на историческую родину.

Для Сионистской организации "национальный дом" был тождественен независимому еврейскому государству, создание которого было его целью со времени основания. Британцы, однако, предпочитали выполнить обещания перед арабскими властителями. Вскоре из состава Палестины выделили государство для эмира Абдаллы, сына мекканского шерифа Хусейна. Показательно, что новому эмирату дали "политически выдержанное" название - Трансиордания, то есть "Заиорданье". Хотя у этих земель были и другие, вполне исторические названия – такие как Аммон или Перея. Собственно, именно к Перее как "в украины иудейские" отправлялся Иисус в упомянутом выше отрывке из Пересопницкого Евангелия.

Пределы "подмандатных" территорий Британии и Франции в 1922 году. Для обозначения Заиордании на карте использовано средневековое название "Керак", Фото: wikimedia.org

За территорией по другую сторону реки, так сказать "Предиорданьем", оставили название Палестина. Опять же, не для того, чтобы в будущем сделать из нее еврейское или еще одно арабское государство. Да и "вырезать" из Палестины сугубо еврейское, или сугубо арабское политическое образование британцы не торопились. Но совсем не потому, что нужного названия не было. Разграничению, кроме всего прочего, мешала чрезвычайная перемешанность еврейских и арабских поселений – границу между ними если и можно было провести, то она делала будущее государство нежизнеспособным. Эта задача до сих пор скорее напоминает геополитическую "квадратуру круга".

А британская "игра в названия" привела к неожиданным даже для них самим результатам. Ведь евреи, по понятным причинам, не хотели использовать к себе определение "палестинский". Тогда как у местных арабов оно не вызывало подобных эмоций. И в случае, если они не хотели покидать землю "палестинского мандата", вынуждены были привыкать называть себя "палестинскими арабами" - хотя бы для того, чтобы их не путали с египтянами или сирийцами. И история тут точно была ни при чем. Выбрали бы британцы для территории другое имя – назывались бы "левантийскими" или "ханаанскими" арабами.

Через несколько десятилетий название сократилось до короткого "палестинцы". Впрочем, даже в решении ООН 1947 года о разделе "Британской Палестины", речь не шла о самоопределении народа под таким названием, только о еврейском и арабском государствах.

Современное еврейское государство в конце концов появилось под историческим названием Израиль. Но независимой и самодостаточной оно стало совсем не потому, что выбрало более удачное имя, якобы обосновывающее его права на ту или иную территорию. Оспаривать сегодняшние границы, опираясь на предания раннего железного века и названия в средневековых атласах бессмысленно. И если на какой-то части территории, входившей в "Британскую Палестину", когда-нибудь появится еще и арабское государство – под любым названием – то создано оно будет не на основании эдиктов Адриана и хартий халифа Умара, а на основе решений ООН. Или же более эффективной организации, которая придет ей на смену.