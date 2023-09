Свой ход предпринял Нацбанк. Их предложение – таксовать (простите, слово хорошее, и по контексту подходит) прибыль банков до налогообложения. То есть брать в качестве основы для налога, tax base, не чистый процентный доход (NII, Net interest Income), как в законопроекте предлагают депутаты, а PBT, Profit before Tax. Сейчас там ставка 18%.

Предложение, имхо, точно лучше, чем таксировать (sic!) просто чистый процентный; в этом случае налог "размажется" на все операции. По меньшей мере, не будет перетекания кредитов в комиссии – это когда банк ставит ставку по кредиту небольшую, но компенсирует это увеличенной комиссией за обслуживание – для банка выходит так на так, для заемщика тоже, но статистику это может исказить очень серьезно. Ну и налогов желаемых тоже не принести. Это как главный аргумент, почему не чистый процентный.

Еще он прост и понятен. Прозрачен, я бы сказал. Что на самом деле очень важно, потому что у нас любят что-то, извиняюсь, нахватить так, что даже опытные финансисты и даже бухгалтеры не сразу понимают, как и что считать правильно.

Не считая того, таковой тип налога смотрится не так, чтоб совсем справедливым для банков. Те, которые эффективны, имею в виду, привлекают дешевое фондирование, благодаря ранее понесенным затратам на маркетинг, рекламу, безопасность, для более надежных т.е. Плюс не очень справедливым для тех, кто зарабатывает на непроцентных доходах – комиссии, трейдинг и т.д.

Читайте также: Минфин не удовлетворен укреплением гривны. Почему?

То есть чем эффективнее банк, тем более он будет платить налог. Пусть не навсегда, а до конца военного положения; сколько же продлится военное положение, вопрос сейчас сугубо риторический.

Здесь можно еще пару аргументов против навести, ограничусь одним: а для убыточных банков это, значит, будет повышен налоговый кредит?

Но такое, что примут то и примут. Нацбанк, тем более говорит, что говорил с банками по этой теме, и им ок. Как ок, то и ок, lets no try to be holier than the Pope, как наши партнеры говорят.

Вопрос цифровой: на сколько можно повысить ставку налога на прибыль с текущих 18%, чтобы собрать более или менее приличную сумму, пусть на уровне тех 10 млрд грн ежегодно, о которых когда-то говорилось в публичной коммуникации.

Читайте также: Военное НДФЛ должно оставаться на местах

Приблизительно, на пальцах, прикинул. За 7 месяцев прибыль в налоги прибыльных негосударственных банков составила 36.4 млрд грн (37% от всей прибыли в 97.7 млрд; 63% приходится на госбанки, из которых и так платят дивиденды). Условно говоря, 5,2 млрд грн в месяц. Из них более 900 млн. в месяц уже числятся как налоги (5.2*18%).

Если пойти по сценарию. Допустим, повышаем ставку налога до 25%, то за других равных получаем дополнительно где-то 360 млн налогов в месяц. За ставки 30% – 620 млн, за ставки 35% – 890 млн, за ставки 40% – 1.15 млрд, за ставки 45% – 1.4 млрд в месяц. За ставки 50% – 1.67 млрд в месяц.

На 50%, пожалуй, уже остановлюсь.

То есть при прочих равных, чтобы достичь желаемых 10 млрд дополнительных налоговых поступлений, нужно поднимать ставку налога на прибыль для банков с 18% до примерно 35%, то есть на 17 процентных пунктов. Почти вдвое или вдвое. Вполне реально, по-моему.

Читайте также: Фактические показатели инфляции значительно ниже прошлогодних прогнозов

Но ведь другие равными не будут. Потому что доходы банков останутся и будут меньше, чем в первом полугодии. Главное здесь это то, что ставки постепенно снижаются, потому что снижается инфляция, снижаются ставки по депсертам, по ОВГЗ, да и по кредитам тоже. Вся линейка. По депозитам так скоро не будет.

Второй момент здесь – что такая структура налоговой базы будет побуждать банки еще признавать реальные (или в терминологии банков - "ожидаемые") убытки. Но формировать несформированные до сих пор резервы. Что, безусловно, налоговую базу уменьшит. Сильнее, чем если бы налог был на процентные доходы.

Третий момент, что здесь возможны определенные манипуляции с переоценками, и будет немного занижаться реальная прибыль, но это, мне кажется, очень небольшие на уровне системы негосударственных банков цифры (ибо если рисуешь себе переоценки и убытки, то и капитал можно подрезать мимоходом).

Даже если третье неважно, то все равно "других равных" не будет, и ставку налогообложения придется поднимать по меньшей мере до 40-45%. А то и до 50%.

Не знаю, как это политически реально.

Источник

Об авторе. Евгений Дубогрыз, финансовый эксперт

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.