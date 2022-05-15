В пограничных с Украиной российских Шахтах горит фабрика
В промзоне российского города Шахты (Ростовская область), в 20 км от государственной границы Украины, днем в воскресенье, 15 мая 2022 года, произошел большой пожар
Горит фабрика по производству одежды "Глория джинс" в Енисейском переулке, 15, передает RusNews .
Площадь возгорания составляет 250 кв. м.
По данным от Ростовского областного ГУ МЧС, пожар тушат 58 пожарных из 17 расчетов, передает ТГ-канал Бункер .
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