В пограничных с Украиной российских Шахтах горит фабрика

Горит фабрика по производству одежды "Глория джинс" в Енисейском переулке, 15, передает RusNews .

Площадь возгорания составляет 250 кв. м.

По данным от Ростовского областного ГУ МЧС, пожар тушат 58 пожарных из 17 расчетов, передает ТГ-канал Бункер .

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