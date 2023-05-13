Об этом пишут российские СМИ.

Один из вертолетов (предварительно Ми-8) потерпел крушение в городе Клинцы на Брянщине - в центре поднимается густой дым. В местных пабликах сообщают, что перед падением вертолета прогремел взрыв, после чего тот загорелся и упал. Сначала сообщалось, что вероятной причиной стало возгорание двигателя, однако СМИ отмечают, что вертолет, вероятно, сбили зенитной ракетой.

Второй летательный аппарат упал в городе Стародуб – в 30 км от Клинцов.

Российские СМИ сообщают, что в настоящее время спецслужбы устанавливают принадлежность вертолетов. На место направляются спасатели.

Отмечено, что в результате инцидента пострадала 51-летняя женщина - ее задело обломками.