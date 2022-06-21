О сегодняшней авиакатастрофе сообщает российское телеграм-издание "База".

"По предварительным данным, речь идет о штурмовике Су-25. Вероятно, причиной падения стала ошибка пилотирования – самолет мог задеть линию электропередач. На месте работают пожарные", - отмечает издание.

Источник в силовых структурах другого российского медиа - 161.RU - подтвердил информацию: штурмовик Су-25 действительно потерпел крушение в Ростовской области. Самолет, по данным канала, задел линию электропередач. Катастрофа произошла недалеко от поселка Маньково-Калитвенское Чертковского района. Судьба пилотов пока неизвестна. Официальной информации о крушении пока не поступало.

Позже "База" добавила, со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, что причиной аварии штурмовика Су-25, по предварительным данным, является техническая неисправность самолета. Также в издании отметили, что пилот в результате аварии погиб.

Напомним, 17 июня стало известно, что в Белгородской области разбился военный самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. Катастрофа произошла в Корочанском районе. По предварительным данным, штурмовик задел линии электропередачи и упал на землю. Летчик выжил, при падении самолета ему удалось катапультироваться.

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