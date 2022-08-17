Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел вчера днем между поселком Новый Путь и селом Волфино рядом с украинской границей. Вероятно, авто наехало на противотанковую мину.

В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще двоих госпитализировали. Официально эту информацию не подтвердили.

Заметим, что в граничащей с Украиной Курской области в последнее время произошло несколько чрезвычайных событий, связанных с российским вторжением в Украину. 10 августа неизвестные взорвали рельсы. В этот же день, а впоследствии и 16 августа взорваны высоковольтные линии, идущие от Курской АЭС.

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