В пограничной с Украиной Курской области РФ взорвался КамАЗ с военными. Есть жертвы
В Курской области России 16 августа взорвался грузовой автомобиль КамАЗ вооруженных сил РФ, наехав, вероятно, на мину
Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел вчера днем между поселком Новый Путь и селом Волфино рядом с украинской границей. Вероятно, авто наехало на противотанковую мину.
В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще двоих госпитализировали. Официально эту информацию не подтвердили.
- Заметим, что в граничащей с Украиной Курской области в последнее время произошло несколько чрезвычайных событий, связанных с российским вторжением в Украину. 10 августа неизвестные взорвали рельсы. В этот же день, а впоследствии и 16 августа взорваны высоковольтные линии, идущие от Курской АЭС.
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