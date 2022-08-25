В пограничной с Украиной Курской области РФ снова взорвали железнодорожный путь
Движение поездов на поврежденном участке не останавливали, однако скорость пришлось сбавить
Об этом сообщает телеграмм-канал "Baza".
Повреждение рельсов заметил сотрудник железной дороги утром 24 августа. На участке перегона "Клюква-Курск" он увидел воронку под рельсом и небольшой скол.
Позже на место подрыва приехали следователи и криминалисты – по их мнению, рельсы пытались взорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 граммов.
Повреждения оказались не критическими, но ощутимыми: движение поездов на перегоне не останавливали, однако скорость движения все же снизили.
- Отметим, что в граничащей с Украиной Курской области в последнее время произошло несколько чрезвычайных событий, связанных с российским вторжением в Украину. 10 августа неизвестные взорвали колеи. В этот же день, а впоследствии и 16 августа взорваны высоковольтные линии, идущие от Курской АЭС.
- 16 августа в Курской области взорвался грузовой автомобиль КамАЗ вооруженных сил РФ, наехав, вероятно, на мину. Есть жертвы
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