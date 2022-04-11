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В пограничной с Украиной Брянской области РФ ввели повышенный уровень террористической опасности

11 апреля, 2022 понедельник
17:37
война с Россией ФСБ

В Брянской области России с 11 апреля вводится "желтый уровень" террористической опасности

Об этом сообщает РБК.

По классификации российского Национального антитеррористического центра это высокий уровень угрозы, который вводится "при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта".

Людям рекомендуют:

  • воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей;
  • при нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию;
  • при нахождении в общественных местах обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре;
  • обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
Этот режим устанавливается на 15 суток с 11 апреля.
  • 10 апреля губернатор Курской области РФ Роман Старовойт объявил о введении в действие на подведомственной ему территории желтого уровня террористической угрозы.

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Россия
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