В пограничной с Украиной Брянской области РФ ввели повышенный уровень террористической опасности

Об этом сообщает РБК.



По классификации российского Национального антитеррористического центра это высокий уровень угрозы, который вводится "при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта".



Людям рекомендуют:

воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей;

при нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию;

при нахождении в общественных местах обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре;

обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

10 апреля губернатор Курской области РФ Роман Старовойт объявил о введении в действие на подведомственной ему территории желтого уровня террористической угрозы.

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Этот режим устанавливается на 15 суток с 11 апреля.