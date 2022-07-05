В пограничной с Украиной Брянской области РФ совершено нападение на воинскую часть
В Брянской области трое неизвестных атаковали воинскую часть
Об этом сообщает телеграмм-канал "База" со ссылкой на "ориентировку" МВД РФ.
Нападение произошло в городе Клинце. Трое неизвестных атаковали воинскую часть № 12721, после чего скрылись. В настоящее время их разыскивают силовики — известно, что один из нападавших получил огнестрельное ранение.
Местные жители рассказали, что слышали автоматные очереди ранним утром, а в клинцовских пабликах опубликовали видео со следами, похожими на кровь. Оно снято недалеко от ТЭЦ, где слышали стрельбу.
- Отметим, что Брянская область граничит с Украиной. Здесь расположены российские войска и склады с периодически взрывающимися боеприпасами. Также пограничные села порой подвергаются обстрелам, в которых местные власти обвиняют украинских военных.
- В середине июня при загадочных обстоятельствах в Брянской области пытались взорвать нефтепровод "Дружба".
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