В пограничной с Украиной Брянской области РФ неизвестные взорвали две опоры ЛЭП рядом с железной дорогой
В Брянской области неизвестные взорвали две опоры линий электропередачи рядом с железной дорогой
Об этом сообщает телеграм-канал "База".
Упавшие опоры заметил машинист поезда на перегоне "Новенькое - Трубчевск" в трех километрах от границы с Украиной. Опоры повредили железнодорожное полотно, но графику движения поездов не помешали.
Рядом с поврежденными конструкциями оперативники обнаружили взрыватель замедленного действия ВЗИ-144.
- Отметим, что Брянская область граничит с Украиной – Черниговской и Сумской областями. Здесь размещены российские войска и склады с периодически взрывающимися боеприпасами. Также пограничные села подвергаются обстрелам, в которых местные власти обвиняют украинских военных.
- В середине июня при загадочных обстоятельствах в Брянской области пытались взорвать нефтепровод "Дружба".
- 5 июля в Брянской области трое неизвестных атаковали воинскую часть.
- 9 июля в Брянской области на железнодорожных путях перед грузовым поездом произошел взрыв.
- В августе ЛЭП падали в Курской области РФ.
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