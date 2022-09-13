Об этом сообщает телеграм-канал "База".

Упавшие опоры заметил машинист поезда на перегоне "Новенькое - Трубчевск" в трех километрах от границы с Украиной. Опоры повредили железнодорожное полотно, но графику движения поездов не помешали.

Рядом с поврежденными конструкциями оперативники обнаружили взрыватель замедленного действия ВЗИ-144.

Отметим, что Брянская область граничит с Украиной – Черниговской и Сумской областями. Здесь размещены российские войска и склады с периодически взрывающимися боеприпасами. Также пограничные села подвергаются обстрелам, в которых местные власти обвиняют украинских военных.

В середине июня при загадочных обстоятельствах в Брянской области пытались взорвать нефтепровод "Дружба".

5 июля в Брянской области трое неизвестных атаковали воинскую часть.

9 июля в Брянской области на железнодорожных путях перед грузовым поездом произошел взрыв.

В августе ЛЭП падали в Курской области РФ.

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