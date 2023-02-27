В пограничном городе Харьковской области в результате попадания российского снаряда вчера произошел пожар: раненый мужчина
26 февраля в городе Волчанск зафиксировали прилет российского снаряда во двор, вследствие этого произошло возгорание, осколочные ранения получил мужчина
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
За прошедшие сутки рашисты били из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
В частности, в Волчанске один из снарядов попал во двор. В результате осколочное ранение получил 73-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также поврежден дом, уничтожены гараж и хозяйственное сооружение. Произошло возгорание.
В селе Куриловка Купянского района российскими обстрелами поврежден частный дом и гараж.
Кроме того, 26 февраля пиротехники обезвредили еще 84 взрывоопасных предмета.
- За сутки 22 февраля российские войска били по не менее 18 населенным пунктам Харьковской области.
- Утром 23 февраля российские кафиры обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего две женщины получили ранения.
- 23 февраля рашисты били по приграничным населенным пунктам Харьковской области. В результате пострадали по меньшей мере восемь мирных жителей .
- 25 февраля российская армия обстреливала Харьковщину: в Купянске поражены частные дома и хозяйственные постройки, 82-летняя женщина получила ранения.
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