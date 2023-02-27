Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

За прошедшие сутки рашисты били из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В частности, в Волчанске один из снарядов попал во двор. В результате осколочное ранение получил 73-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также поврежден дом, уничтожены гараж и хозяйственное сооружение. Произошло возгорание.

В селе Куриловка Купянского района российскими обстрелами поврежден частный дом и гараж.

Кроме того, 26 февраля пиротехники обезвредили еще 84 взрывоопасных предмета.