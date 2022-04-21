В поезде Запорожье – Львов взрывной волной и обломками выбило окна

Об этом говорится в телеграмм-канале "Укрзалізниці" .



"Взрывной волной и обломками выбиты окна в четырех вагонах поезда №119/120 Запорожье-Львов. Пострадавших нет, поезд следует дальше, окна мы терпеливо поменяем по Кривому Рогу", - отметили в сообщении.



В "Укрзалізниці" напомнили пассажирам не вести съемку из окон поезда и в случае воздушной тревоги закрывать окна и не находиться непосредственно напротив оконного проема.



"Наши диспетчеры внимательно следят за обстоятельствами и ведут поезда по безопасным маршрутам, но сильные взрывные волны вдали тоже могут причинить вред. Сохраняем спокойствие и едем дальше", - подчеркнули в Укрзализныце.

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