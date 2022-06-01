В поездах Интерсити+ снова заработал детский кинотеатр

Об этом сообщают на странице в соцсети Укрзализныци.

"Мы запустили его буквально за два дня до начала войны, и поезд с кинотеатром успел совершить только один рейс. После этого началась большая эвакуация, и кинотеатр пришлось демонтировать, чтобы дать больше места для эвакуируемых пассажиров.

Теперь, на 98-е сутки сопротивления Украины российской агрессии, мы возобновили функционирование кинотеатра", – говорится в сообщении.

В Укрзализныци добавляют, что поезд Интерсити+ с детским кинотеатром будет курсировать из Киева в Винницу и Чернигов, а доступ в кинотеатр будут иметь все маленькие пассажиры, независимо от класса мест.

Напомним, впервые за два года Укрзализныця запускает поезд Киев - Черкассы

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