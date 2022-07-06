Об этом рассказал генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон во время брифинга в Медиацентре Украины.

Он отметил, что следующий отопительный сезон будет самым сложным в украинской истории, и Кабмин усердно занимается вопросом подготовки к нему. Однако, если не будет повреждений инфраструктуры, 19 млрд кубометров газа в подземных хранилищах (ПХГ) даст нам возможность без проблем пройти зиму – такого объема хватит для населения, тепловых станций и отопления.

Также он отметил, что Украине нужно импортировать дополнительные объемы газа, ведь собственная добыча недостаточна, чтобы покрыть все потребности.

"До войны мы потребляли 30 млрд кубометров в год. Добывали самостоятельно 20 млрд. Сейчас уменьшилось потребление. Ожидаем, что будет на уровне 21—22 млрд, добыча тоже немного уменьшилась. Дополнительные 3—4 млрд кубометров нам нужно импортировать", — пояснил Макогон.

В прошлом году Украина создала гарантированные мощности по импорту газа из Венгрии и Польши и почти вдвое увеличила объем импорта газа из Словакии. В настоящее время импортируется до 54 млн кубометров газа в сутки по разным направлениям.

Отметим, что Сергей Макогон также сообщил , что газотранспортная система Украины готова работать даже без транзита газа из России.

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