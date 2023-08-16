В подземные газохранилища Украины закачали около 600 млн кубометров газа европейских трейдеров
В Минэнерго заявили, что у Украины самые большие газовые хранилища в Европе, в настоящее время закачано около 600 миллионов кубометров газа европейских трейдеров
Об этом сообщает Минэнерго со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в эфире Bloomberg.
По его словам, у Украины самые большие газовые хранилища в Европе, объем которых составляет более 30 миллиардов куб. метров.
"Как мы видим с тенденции последних месяцев, европейские компании начинают хранение газа в Украине, даже несмотря на войну. Это хороший знак для нас и Европы в целом", - отметил министр.
Он отметил, что, учитывая значительную заполненность европейских газохранилищ, использование украинских ПХГ играет значительную роль для обеспечения энергетической безопасности европейского континента в целом. Галущенко напомнил, что Украина может предложить европейским партнерам до 15 млрд куб. м своих газовых хранилищ.
На сегодняшний день в украинские подземные газохранилища закачано около 600 млн кубометров газа европейских трейдеров.
- Несмотря на риски, вызванные полномасштабной войной, европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в Украине, чтобы воспользоваться более низкими ценами и имеющимися мощностями, сообщает Reuters со ссылкой на трех трейдеров и представителей компаний.
- За июнь фактическая цена продажи природного газа в Украине составила 10 833,33 грн. за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 0,8% выше, чем в мае. Таким образом, фактическая цена газа увеличилась впервые за девять месяцев.
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