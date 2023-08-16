Об этом сообщает Минэнерго со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в эфире Bloomberg.

По его словам, у Украины самые большие газовые хранилища в Европе, объем которых составляет более 30 миллиардов куб. метров.

"Как мы видим с тенденции последних месяцев, европейские компании начинают хранение газа в Украине, даже несмотря на войну. Это хороший знак для нас и Европы в целом", - отметил министр.

Он отметил, что, учитывая значительную заполненность европейских газохранилищ, использование украинских ПХГ играет значительную роль для обеспечения энергетической безопасности европейского континента в целом. Галущенко напомнил, что Украина может предложить европейским партнерам до 15 млрд куб. м своих газовых хранилищ.

На сегодняшний день в украинские подземные газохранилища закачано около 600 млн кубометров газа европейских трейдеров.