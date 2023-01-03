В подвале отделения херсонской полиции обнаружили очередной застенок оккупантов
Правоохранители обнаружили в подвале админздания полиции Херсона очередной обустроенный застенок российских захватчиков
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно с полицейскими и экспертами провели осмотр одного из захваченных представителями РФ админзданий полиции в Херсоне, которое они использовали для обеспечения функционирования оккупационных карательных органов", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что в подвальном помещении рашисты обустроили место для пыток.
Правоохранители обнаружили там доказательства. В частности, личные вещи и документы украинцев, которых могли незаконно содержать в подвале, а также применять физическое и психологическое давление на них.
Изъяли и деревянные биты, шланги, стяжки и другие предметы, которые могли использовать для пыток.
В настоящее время правоохранители устанавливают личности потерпевших. Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Также 3 января сообщалось , что на деоккупированной территории Николаевской области Служба безопасности Украины обнаружила еще один застенок российских захватчиков.
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