В подвале Мариуполя погибла 91-летняя Ванда Объедкова, которая пережила Холокост и Вторую мировую

Об этом сообщает Музей Аушвиц-Биркенау в твиттере.



"В 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немцев, спрятавшись в подвале в Мариуполе.

Через 81 год она скончалась в подвале того же города как жертва ужасной войны, укрываясь от россиян", - говорится в твите.

В октябре 1941 года немецкие нацисты расстреляли семью Ванды Семеновны в окрестностях Мариуполя. Самой Ванде удалось скрыться от убийц в одном из подвалов.Как сообщает представительство Аушвиц-Биркенау, за последние две недели жизни 91-летняя Ванда Семеновна не могла даже встать от истощения. Она скончалась 4 апреля под российскими обстрелами в одном из мариупольских подвалов.Дочь Лариса, которой позже удалось спастись из блокадного города, оставалась с матерью рядом до последнего момента.После смерти мамы Лариса и ее муж, рискуя жизнью, похоронили Объедкову под непрерывными обстрелами в общественном парке менее километра от Азовского моря."Каждый раз, когда падала бомба, все здание тряслось. Мама говорила, что не помнит ничего подобного во время Великой Отечественной войны", - вспоминает дочь.