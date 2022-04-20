В подвале Мариуполя погибла 91-летняя Ванда Объедкова, которая пережила Холокост и Вторую мировую
В подвале блокадного Мариуполя погибла 91-летняя Ванда Семеновна Объедкова, которая в свое время пережила Холокост и Вторую мировую войну
Об этом сообщает Музей Аушвиц-Биркенау в твиттере.
"В 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немцев, спрятавшись в подвале в Мариуполе.
Через 81 год она скончалась в подвале того же города как жертва ужасной войны, укрываясь от россиян", - говорится в твите.
В октябре 1941 года немецкие нацисты расстреляли семью Ванды Семеновны в окрестностях Мариуполя. Самой Ванде удалось скрыться от убийц в одном из подвалов.
Как сообщает представительство Аушвиц-Биркенау, за последние две недели жизни 91-летняя Ванда Семеновна не могла даже встать от истощения. Она скончалась 4 апреля под российскими обстрелами в одном из мариупольских подвалов.
Дочь Лариса, которой позже удалось спастись из блокадного города, оставалась с матерью рядом до последнего момента.
После смерти мамы Лариса и ее муж, рискуя жизнью, похоронили Объедкову под непрерывными обстрелами в общественном парке менее километра от Азовского моря.
"Каждый раз, когда падала бомба, все здание тряслось. Мама говорила, что не помнит ничего подобного во время Великой Отечественной войны", - вспоминает дочь.
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