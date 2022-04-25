В подвалах Херсона находятся 58 детей, - Денисова
Омбудсвумен Украины требует эвакуации из Херсонской области 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки
Об этом Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.
Она рассказала, что 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, больше месяца прячутся в подвале местной церкви. Из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные – младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении.
"Мы нашли безопасное место нахождения для этих детей в регионе Украины, в котором не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка будет предоставляться вся необходимая помощь, лечение и уход", - написала Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины.
Людмила Денисова просит всех, кто может оказать содействие в переводе этих детей в безопасный регион Украины, не оставаться в стороне и предпринять все зависящие от вас меры для открытия и работы гуманитарного коридора, чтобы малыши наконец-то оказались в безопасности.
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