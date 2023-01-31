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В подразделениях войск РФ отмечается разочарование в решениях военно-политического руководства и истощение, - Генштаб

31 января, 2023 вторник
07:09
война с Россией

ВСУ отразили атаки вражеских войск в районах 13 населенных пунктов. Среди подразделений российских войск прослеживается разочарование в решениях военно-политического руководства и истощение от интенсивности боев

Об этом в утренней сводке 31 января сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток, 30 января, нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Также за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донетчине.

Россия нанесла 3 авиационных и 4 ракетных удара по территории Украины за сутки

Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, наносит ракетные удары, совершает артиллерийские обстрелы гражданских объектов и жилищ мирного населения.

Так, за прошедшие сутки, противник нанес 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Высокая остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Среди состава подразделений РФ есть разочарование в решениях руководства

Отмечается уныние личного состава подразделений Российской Федерации в решениях собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий.

Вражеские войска наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях – обороняет ранее захваченные рубежи.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

Продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы, что влечет за собой потери среди гражданского населения и разрушение частной собственности.

Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфине, Шпиль, Басовка, Запсилье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелка, Борисовка, Нескучное, Старица, Огирцево, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Новопавловском - обстреляны Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Времовка и Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Белогорье, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Одрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Громадное и Херсон.

В Луганске оккупанты развернули "полевые госпитали" на территориях роддомов

Противник продолжает нести большие потери и начал использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых российских захватчиков.

Так, в городе Луганск, на территории роддома городской больницы № 3 и роддома областной больницы, оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих.

В связи с использованием противником двух роддомов для лечения раненых россиян в городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре, где катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов.

  • Ранее Генштаб сообщал, что на временно оккупированной части Херсона, в Каховском районе, россияне запрещают детям учиться онлайн по украинской программе и угрожают принудительно вывозить их на "обучение" в Крым и РФ.

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