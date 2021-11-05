В подразделениях оккупантов обнаружили масштабное хищение военного имущества и горючего, - разведка

Об этом говорится на странице ГУР в Facebook.



"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК с начала ноября продолжается работа комплексных комиссий Южного военного округа для определения реального состояния учета и использования поставляемых из России материальных средств и имущества", - говорится в сообщении.



По данным украинской разведки, российские офицеры злоупотребляют служебным положением и разворовывают имущество, горючее и продовольствие.



С начала ноября комиссии Южного военного округа России проводят учет из-за масштабных недостатков ресурсов.



Южный военный округ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных Сил Российской Федерации на юго-западе России, штаб которого находится в Ростове-на-Дону.



Первый армейский корпус – объединение Вооруженных сил России на Донбассе. Он находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Формально корпус подчинен руководству так называемой ДНР, командование осуществляется российскими офицерами и генералами. Второй армейский корпус РФ находится на неподконтрольной Украине территории Луганской области и формально относится к так называемой ЛНР.

Напомним, по состоянию на начало ноября 2021 года у границы Украины и на временно оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тыс. человек.