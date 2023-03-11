Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Он отметил, что заявки приходили преимущественно через Центры предоставления административных услуг и через соответствующий сайт.

По словам Клименко, не все, кто подавал заявки, попали в подразделения "Гвардии наступления", поскольку идет достаточно жесткий отбор. Уже начато обучение практически всех подразделений на полигонах Украины.

"Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают", - сказал Клименко.

Он отметил, что обучение будет продолжаться столько, сколько необходимо для того, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, Государственной пограничной службы Украины и Нацполиции. Все они сейчас называются "Гвардией наступления".

Клименко добавил, что подразделения фактически сформированы.

"Подразделения уже в основном сформированы и на сегодняшний день мы набираем уже дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее", - подчеркнул Клименко.