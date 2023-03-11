В подразделения "Гвардии наступления" набрали необходимое количество бойцов
По состоянию на 11 марта 28 тысяч добровольцев подали заявки на участие в подразделениях "Гвардии наступления"
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.
Он отметил, что заявки приходили преимущественно через Центры предоставления административных услуг и через соответствующий сайт.
По словам Клименко, не все, кто подавал заявки, попали в подразделения "Гвардии наступления", поскольку идет достаточно жесткий отбор. Уже начато обучение практически всех подразделений на полигонах Украины.
"Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают", - сказал Клименко.
Он отметил, что обучение будет продолжаться столько, сколько необходимо для того, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, Государственной пограничной службы Украины и Нацполиции. Все они сейчас называются "Гвардией наступления".
Клименко добавил, что подразделения фактически сформированы.
"Подразделения уже в основном сформированы и на сегодняшний день мы набираем уже дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее", - подчеркнул Клименко.
- 4 февраля стало известно, что с началом набора в новые добровольческие штурмовые бригады, которые будут освобождать оккупированные территории, подано более полутысячи заявлений на прохождение службы.
- По состоянию на 6 февраля было известно о 7188 добровольцах , подавших заявки на вступление в ряды подразделений "Гвардии наступления", из них за сутки поступило 2055 заявок.
- 12 февраля стало известно, что с 4 февраля Центры админуслуг начали принимать заявки к формированию штурмовых бригад Нацгвардии, Нацполиции и ГПСУ. На сегодняшний день украинцы подали более 20 тысяч заявок в "Гвардию наступления".
- Впоследствии стало известно, что заявки в "Гвардию наступления" можно будет подать до 1 апреля.
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