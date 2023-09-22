В подразделении я долгожитель и счастливец
Веду статистику: считаю ранения и смерти в том подразделении, которым мы весной 2014 года отправились на восток воевать. На днях узнал, что еще один из нас загремел в реанимацию, перенес две операции и на полгода выбыл из строя
Подрыв на боеприпасе для БПЛА. Таких случаев в моем ближнем круге пилотов дронов полно.
Я еще прошлой весной проходил тренинг по переделыванию боеприпасов от АГС под сбросы. Все выглядело достаточно надежно, но для себя взял за правило заниматься этим только в исключительных случаях. И, как свидетельствует чужая и собственная практика, – совершенно правильно.
Коллеги гибнут и калечатся массово.
Словом, прошу пожелать мысленно здоровья Александру.
Однажды в коридорах высоких инстанций случайно встретил Неижпапу, командующего Военно-Морскими силами ВСУ. Подавил в себе желание броситься ему в ноги и просить вызволить меня с суши. Чувствую, что, лишенная моря, душа моя высыхает, а тело преждевременно стареет без толку и пользы.
В подразделении, которым мы весной 2014 года отправились на восток воевать, большинство погибло. По этой статистике выходит, что я долгожитель и счастливец.
Очень хочется, при жизни или после, стать какой-нибудь военно-морской силой. Думаю, у меня получилось бы.
Об авторе. Игорь Луценко, журналист, воин ВСУ
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.51 Покупка 37.51Продажа 38.25
- EUR Покупка 40.28Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное