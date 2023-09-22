Подрыв на боеприпасе для БПЛА. Таких случаев в моем ближнем круге пилотов дронов полно.

Я еще прошлой весной проходил тренинг по переделыванию боеприпасов от АГС под сбросы. Все выглядело достаточно надежно, но для себя взял за правило заниматься этим только в исключительных случаях. И, как свидетельствует чужая и собственная практика, – совершенно правильно.

Коллеги гибнут и калечатся массово.

Словом, прошу пожелать мысленно здоровья Александру.

Однажды в коридорах высоких инстанций случайно встретил Неижпапу, командующего Военно-Морскими силами ВСУ. Подавил в себе желание броситься ему в ноги и просить вызволить меня с суши. Чувствую, что, лишенная моря, душа моя высыхает, а тело преждевременно стареет без толку и пользы.

В подразделении, которым мы весной 2014 года отправились на восток воевать, большинство погибло. По этой статистике выходит, что я долгожитель и счастливец.

Очень хочется, при жизни или после, стать какой-нибудь военно-морской силой. Думаю, у меня получилось бы.

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Об авторе. Игорь Луценко, журналист, воин ВСУ

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