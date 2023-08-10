В подмосковном Домодедово большой пожар: предположительно работа ПВО

Местные спасатели сообщают о взрыве в промзоне.

"Автосервис горит в подмосковном Домодедове на 1 тыс. "квадратов", – коротко прокомментировали инцидент в пресс-службе регионального главка МЧС.

Очевидцы говорят, что, вероятно, речь может идти о взрыве газовых баллонов. Ряд ресурсов сообщил, что некоторые местные жители якобы слышали перед взрывом звуки, "схожие с работой ПВО", но подтверждения этих данных пока нет.

Отметим, что город расположен в 37 км к югу от центра Москвы. Известно благодаря расположению здесь одного из московских аэропортов.