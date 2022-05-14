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В Подмосковье задержали беглого олигарха Бакая, - росСМИ

14 мая, 2022 суббота
15:33
Экономика

Силовики РФ на подмосковном Красногорском шоссе остановили автомобиль с бывшим первым главой правления НАК "Нафтогаз Украины", 58-летним Игорем Бакаем. Он задержан

Такую информацию сегодня, 14 мая 2022 года, со ссылкой на собственные источники распространило издание "Комсомольская правда" .

По подозрению в мошенничестве Бакай находился в розыске как на территории РФ, так и в Молдове.

"Уголовное дело на экс-главу украинского "Нафтогаза" было возбуждено в Молдове еще в 2018 году. Но поскольку Игорь Бакай находится в России, правоохранителям Молдовы пришлось просить помощи у российских коллег. Поэтому бывший советник Леонид Кучма был объявлен в федеральный розыск, недавно давший результат. Несколько дней назад сотрудники ДПС на Красногорском шоссе остановили автомобиль для проверки документов, в котором находился Игорь Бакай. В процессе выяснилось, что водитель находится в розыске. Бакая задержали, сейчас находится под арестом", - сообщает газета.

Задержание произошло на 6 километре Красногорского шоссе.

Справка

Игорь Михайлович Бакай был одним из первых и наиболее влиятельных украинских олигархов.

При президентстве Леонида Кучмы руководил сначала "Нефтегазом" (1998-2000), а затем Госкомитетом водного хозяйства (2003) и Государственным управлением делами (2003-2004).

Стоял у истоков ежедневной всеукраинской газеты Сегодня.

Имел роскошную резиденцию в заповедном Трахтемирове.

После победы Оранжевой революции уехал в Москву. Получил гражданство РФ.

Украинская система правосудия при президенте Викторе Ющенко возбудила против Бакая семь уголовных дел. Обвинения касались масштабного присвоения объектов госсобственности (киевские гостиницы "Днепр", "Украина", столичный комплекс "Экспоцентр Украины", крымские санатории "Гурзуфский", "Днепр", "Звезды Украины"). Но после того, как страну возглавил Виктор Янукович, все обвинения в адрес Игоря Бакая были сняты.

В России бизнесмен занялся сельскохозяйственным бизнесом. Учредил ООО "Индустриальная группа "Русский медведь".

Из-за трения с Алишером Усмановым в 2020 году получил четыре года условно по статье УК РФ "мошенничество".

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Россия
олигархи
Молдова
Виктор Янукович
Нафтогаз
розыск
Игорь Бакай
Подмосковье
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