В Подмосковье взорвался автомобиль Дугина, в котором могла быть его дочь, - СМИ

По официально не подтвержденным данным, в нем находилась Дарья Александровна Дугина (Платонова), которая также известна своей активной публичной деятельностью в поддержку режима Путина и уничтожения украинцев. Дугина называла себя философом и журналистом, выступала с лекциями. Первыми о том, что с ней случилось, в районе 24:00 сообщили российские новостные телеграмм-каналы Baza и 112 .

"В районе поселка Большие Вяземы взорвали автомобиль Land Cruiser Prado. В результате владелица машины скончалась на месте", - отмечает Baza.

После взрыва машина въехала в изгородь.

Что осталось от автомобиля

По словам очевидцев, взрыв в авто Дугиной произошел во время движения по Можайскому шоссе.

Сам Дугин сразу же прибыл на место взрыва. На видео видно, что он стоит и держится руками за голову.

Отец и дочь Дугины в тот вечер вместе находились на фестивале "Традиция" в подмосковной усадьбе-музее Захарово. По словам близкого к их семье скрипача Петра Лундстрема , который также поддерживает войну с Украиной и незаконно посещает отдельные районы Донбасса, "Дугин должен был ехать по этой машине, но сел в другую".

О том, что в результате взрыва погибла дочь Дугина, утверждают еще один приближенный к Кремлю кремлевский пропагандист Николай Стариков, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и глава террористической организации "ДНР" Денис Пушилин .

"Тело водителя Land Cruiser Prado невозможно идентифицировать на месте, оно полностью сгорело. Предварительно установлено, что это женщина", - добавляет в свою очередь ТГ-канал Mash.

По его информации, внедорожник Дугина, где могла быть его дочь, взорвался в 21:35 во время движения по Можайскому шоссе.

"После чего съехал с трассы и врезался в здание. На данный момент основная версия - взрыв самодельной бомбы", - сообщает Mash.

Информацию об этом случае дало российское государственное информагентство ТАСС и московские издания "Коммерсант" и "Известия" .

"Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье, в результате чего водитель погибла, сообщили нам в правоохранительных органах. По данным некоторых СМИ, в результате взрыва погибла дочь известного общественного деятеля Александра Дугина Дарья", - говорится в сообщении ТАСС.

"Известия" подают гибель Дарьи Дугиной как свершившийся факт.

Справка

30-летняя Дарья Дугина (псевдоним - Платонова) распространяла "философские" идеи отца и была его главной помощницей.

Делала обзоры для пропагандистского российского медиа "Федеральное агенство новостей" (ФАН) владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, телеканала "Царьград" православного олигарха Константина Малофеева, Russia Today и других подобных ресурсов. Вела свой авторский телеграмм-канал.

Называла войну с Украиной "лучшими", что только возможно.

Недавно побывала в оккупированной части украинского Юга - в городах Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, а также в ОРДЛО, после чего давала рекомендации по поводу того, какую политику там следует проводить.

Распространяла фейки о защитниках Украины. Как и Александр Дугин, а также другие кремлевские политики, политологи и политтехнологи, она утверждала, что население Запада Украины это якобы не украинцы.

Призывала к расправе над пленными "азовцами".

Находилась под международными санкциями.

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