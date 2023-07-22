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Обновлено

В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дачу и стреляет из автомата по полицейским. Российские телеграмм-каналы пишут, что она принадлежала Януковичу

22 июля, 2023 суббота
17:33
Мир

В подмосковном поселке Шервуд в России вооруженный мужчина в военной форме захватил частный дом, вероятно, ранее принадлежавший экс-президенту Украины Виктору Януковичу

Об этом пишет ТАСС , ТГ-канал " 112 " и Baza .

Отмечается, что в субботу, 22 июля, охране коттеджного поселка Шервуд поступило сообщение о проникновении в один из домов.

Когда охранники подошли к зданию, то увидели разбитое стекло на первом этаже. В помещении были разбросаны патроны и рожки, а со второго этажа спустился человек в военной форме и бронежилете. Охранники сразу вызвали полицию, не рискнув задерживать незнакомца.

По данным Baza, мужчина "находился в неадекватном состоянии – кричал, что влезть в дом ему приказал Бог, и что недавно он вернулся с СВО".

Отмечается, что здание захватил 35-летний Вячеслав Черненко. Он житель Красноярска в Сибири. В Москву мужчина приехал недавно, адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

По данным ТГ-канала "112", ранее в этом доме жил экс-президент Украины Виктор Янукович. Согласно последним данным, коттедж принадлежит жительнице Москвы. Но в последнее время там никто не жил. Сама женщина сейчас находится за границей, захватчика, по ее словам, она не знает.

Как отмечает ТАСС, мужчина, захвативший, вероятно, бывший коттедж Януковича, был ликвидирован.

Россия
Виктор Янукович
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