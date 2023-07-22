Об этом пишет ТАСС , ТГ-канал " 112 " и Baza .

Отмечается, что в субботу, 22 июля, охране коттеджного поселка Шервуд поступило сообщение о проникновении в один из домов.

Когда охранники подошли к зданию, то увидели разбитое стекло на первом этаже. В помещении были разбросаны патроны и рожки, а со второго этажа спустился человек в военной форме и бронежилете. Охранники сразу вызвали полицию, не рискнув задерживать незнакомца.

По данным Baza, мужчина "находился в неадекватном состоянии – кричал, что влезть в дом ему приказал Бог, и что недавно он вернулся с СВО".

Отмечается, что здание захватил 35-летний Вячеслав Черненко. Он житель Красноярска в Сибири. В Москву мужчина приехал недавно, адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

По данным ТГ-канала "112", ранее в этом доме жил экс-президент Украины Виктор Янукович. Согласно последним данным, коттедж принадлежит жительнице Москвы. Но в последнее время там никто не жил. Сама женщина сейчас находится за границей, захватчика, по ее словам, она не знает.

Как отмечает ТАСС, мужчина, захвативший, вероятно, бывший коттедж Януковича, был ликвидирован.