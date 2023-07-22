В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дачу и стреляет из автомата по полицейским. Российские телеграмм-каналы пишут, что она принадлежала Януковичу
В подмосковном поселке Шервуд в России вооруженный мужчина в военной форме захватил частный дом, вероятно, ранее принадлежавший экс-президенту Украины Виктору Януковичу
Об этом пишет ТАСС , ТГ-канал " 112 " и Baza .
Отмечается, что в субботу, 22 июля, охране коттеджного поселка Шервуд поступило сообщение о проникновении в один из домов.
Когда охранники подошли к зданию, то увидели разбитое стекло на первом этаже. В помещении были разбросаны патроны и рожки, а со второго этажа спустился человек в военной форме и бронежилете. Охранники сразу вызвали полицию, не рискнув задерживать незнакомца.
По данным Baza, мужчина "находился в неадекватном состоянии – кричал, что влезть в дом ему приказал Бог, и что недавно он вернулся с СВО".
Отмечается, что здание захватил 35-летний Вячеслав Черненко. Он житель Красноярска в Сибири. В Москву мужчина приехал недавно, адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.
По данным ТГ-канала "112", ранее в этом доме жил экс-президент Украины Виктор Янукович. Согласно последним данным, коттедж принадлежит жительнице Москвы. Но в последнее время там никто не жил. Сама женщина сейчас находится за границей, захватчика, по ее словам, она не знает.
Как отмечает ТАСС, мужчина, захвативший, вероятно, бывший коттедж Януковича, был ликвидирован.
- В российском Сочи прошли сильные дожди и ливни . На улицах водой снесло автомобили, а в городе сработала сирена.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное