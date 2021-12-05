В Подмосковье устроили облаву на пятидесятников

Об этом сообщает российский религиоведческий портал Credo.

В конференции участвуют представители как зарегистрированных, так и незарегистрированных религиозных организаций. Соответственно, силовики решили, что там есть организации, признанные в России нежелательными.

"Всех участников форума на 40 минут положили на холодный пол лицом вниз, одного человека силовики избили", - заявил на YouTube епископ Альберт Раткин.



В августе Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательными" четыре религиозные организации пятидесятников, связанные с Латвией и Украиной. Поводом для принятия такого решения стало то, что "их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb