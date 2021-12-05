В Подмосковье устроили облаву на пятидесятников
Около 200 участников пасторской конференции протестантских церквей пятидесятнического толка "Новое поколение" задержали российские силовики в подмосковном Раменском
Об этом сообщает российский религиоведческий портал Credo.
В конференции участвуют представители как зарегистрированных, так и незарегистрированных религиозных организаций. Соответственно, силовики решили, что там есть организации, признанные в России нежелательными.
"Всех участников форума на 40 минут положили на холодный пол лицом вниз, одного человека силовики избили", - заявил на YouTube епископ Альберт Раткин.
В августе Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательными" четыре религиозные организации пятидесятников, связанные с Латвией и Украиной. Поводом для принятия такого решения стало то, что "их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
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