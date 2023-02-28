В Подмосковье у объекта Газпрома упал беспилотник, - СМИ

Об этом сообщают РосСМИ.

По предварительным данным, в Коломенском районе Московской области упал ударный беспилотник UJ-22 Airborne. Максимальная дальность его полета – 800 км, а скорость – около 130-10 км/ч. РосСМИ пишут, что подобные беспилотники производит украинское предприятие "Укрджет".

Отмечают, что беспилотник упал в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции компании "Газпром". Причиной падения, вероятно, стала резкая потеря высотки из-за закончившегося горючего. После этого беспилотник зацепился за деревья, повредил крыло и упал.

Пока неизвестно, откуда прилетел дрон и кому он принадлежит. Взрыва в результате катастрофы, по данным росСМИ, не было.