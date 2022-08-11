В Подмосковье произошел пожар на территории воинской части: огонь охватил площадь 1,2 тыс. кв
В подмосковном Долгопрудном 11 августа на территории воинской части вспыхнул пожар, охвативший площадь 1,2 тыс. кв м
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД в Московской области, передает ТАСС.
"В оперативно-очередную смену ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ, - ред.) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Долгопрудный, улица Восточная, напротив дома №33. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под кровли", - говорится в заявлении.
В экстренных службах отметили, что по этому адресу находится военная часть. Пожар был потушен. Информация о пострадавших не поступала.
К тушению огня привлекли 37 МЧСников и 9 единиц техники.
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