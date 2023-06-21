В Подмосковье произошел масштабный пожар
В ночь с 20 на 21 июня масштабный пожар произошел в российском Подмосковье
Об этом сообщают российские СМИ и МЧС.
По неизвестным причинам загорелся цех по производству деревянных паллет.
Первоначально площадь пожара составила 3 тыс. кв. м. Однако впоследствии масштаб чрезвычайной ситуации увеличился вдвое.
Данных о пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.
В 01:43 пожар был локализован.
- 25 мая в здании министерства обороны России в центре Москвы произошел пожар на одном из балконов, в МЧС столицы РФ опровергли сообщение.
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