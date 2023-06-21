В Подмосковье произошел масштабный пожар

Читайте также:

Войска РФ на Луганщине получили приказ в случае отступления оставлять за собой "выжженную" землю, - военный эксперт Коваленко

Ночная атака РФ: во Львове попадание в объект критической инфраструктуры, на Запорожье повреждено имущество фермерского хозяйства

ЧВК Вагнера вербует геймеров, а минобороны отправляет на границу с Украиной курсантов, - ISW о нехватке военных в РФ