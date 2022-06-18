Об этом написал в телеграме украинский журналист Роман Цымбалюк .

Известно, что событие произошло на прошлой неделе.

"Санатории Минобороны в Подмосковье переполнены ранеными российскими военными. В одном из них после появления заявления руководства о том, что "мы вас отправим обратно воевать в Украину" – десятки военных вскрыли вены.

ЧП произошло на прошлой неделе.

Можно поздравить этих военных с первым правильным шагом в их жизни", – написал Цымбалюк.

В перехваченном разговоре рашист во временно оккупированном Изюме жалуется отцу, как пытается избежать участия в боевых действиях и как их не отпускают домой. Впрочем, недавно ему повезло - получил место водителя КамАЗа.

Российские военные не хотят наступать из-за больших потерь и недоверия к командирам.

Недавно Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупантов, во время которого сбежавшие из-под Киева на Донбасс россияне в называют себя бомжами и признаются, что потеряли боевой дух .

В результате постоянных поражений оккупационных войск генеральному штабу РФ приходится корректировать планы вторжения в Украину каждые 30 дней.

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