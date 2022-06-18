В Подмосковье от страха перед повторной отправкой на фронт раненые рашисты порезали вены, - журналист Цымбалюк
После заявления руководства РФ о командировке на фронт раненые рашисты в санатории Минобороны в Подмосковье порезали себе вены
Об этом написал в телеграме украинский журналист Роман Цымбалюк .
Известно, что событие произошло на прошлой неделе.
"Санатории Минобороны в Подмосковье переполнены ранеными российскими военными. В одном из них после появления заявления руководства о том, что "мы вас отправим обратно воевать в Украину" – десятки военных вскрыли вены.
ЧП произошло на прошлой неделе.
Можно поздравить этих военных с первым правильным шагом в их жизни", – написал Цымбалюк.
- В перехваченном разговоре рашист во временно оккупированном Изюме жалуется отцу, как пытается избежать участия в боевых действиях и как их не отпускают домой. Впрочем, недавно ему повезло - получил место водителя КамАЗа.
- Российские военные не хотят наступать из-за больших потерь и недоверия к командирам.
- Недавно Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупантов, во время которого сбежавшие из-под Киева на Донбасс россияне в называют себя бомжами и признаются, что потеряли боевой дух .
- В результате постоянных поражений оккупационных войск генеральному штабу РФ приходится корректировать планы вторжения в Украину каждые 30 дней.
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