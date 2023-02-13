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В Подмосковье обнаружили застреленным экс-чиновника МВД РФ генерал-майора Макарова

13 февраля, 2023 понедельник
17:54
Мир

Тело экс-заместителя начальника главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом Владимира Макарова обнаружили 13 февраля в подмосковном селе Голиково

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По информации росСМИ, 72-летний генерал-майор Владимир Макаров покончил с собой - застрелился из карабина.

В январе 2023 года Путин отправил замначальника ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ в отставку.

"Он находился в глубокой депрессии после отставки из МВД. По данным источника, тело бывшего борца с экстремизмом около 7 часов утра в частном доме в Химках в селе Голиково обнаружила жена Валентина Васильевна. Рядом лежало ружье. Его семью допрашивают в Следственном комитете. Родные объяснили, что он "не знал, чем ему заниматься" и поэтому у него произошло расстройство, – отмечает проект ВЧК-ОГПУ в телеграме.

Генерал-майор Макаров известен тем, что в свое время являлся главным организатором "охоты" на оппозиционеров и "неудобных журналистов" в России.

  • В течение года в России при разных обстоятельствах ушли из жизни многие известные, влиятельные и богатые личности. В апреле 2022-го в московской квартире обнаружили тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери. Чуть позже аналогичным образом в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера Новатека Сергея Протосеню, его жену и дочь. В июле нашли мертвым Юрия Воронова — топ-менеджера, связанного с Газпромом.

  • В середине сентября погиб директор авиационного направления Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДС) Иван Печорин.

  • В конце декабря в РФ внезапно скончался гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Эта компания производила подводные лодки-носители для "калибров". Также – бывший главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Алексей Маслов.

  • 27 декабря стало известно о смерти в Индии депутата законодательного собрания Владимирской области члена пропутинской "Единой России" Павла Антова, летом критиковавшего "спецоперацию". Также с ним умер его друг.

  • 9 января в России скончался разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев.

  • 9 февраля 2023 года стало известно, что в результате ДТП погиб соучредитель ритейлера Sela Борис Остроброд – его машина упала в озеро в Латвии, где он жил последние годы.


 
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Автор
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