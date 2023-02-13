В Подмосковье обнаружили застреленным экс-чиновника МВД РФ генерал-майора Макарова
Тело экс-заместителя начальника главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом Владимира Макарова обнаружили 13 февраля в подмосковном селе Голиково
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
По информации росСМИ, 72-летний генерал-майор Владимир Макаров покончил с собой - застрелился из карабина.
В январе 2023 года Путин отправил замначальника ГУ по противодействию экстремизму МВД РФ в отставку.
"Он находился в глубокой депрессии после отставки из МВД. По данным источника, тело бывшего борца с экстремизмом около 7 часов утра в частном доме в Химках в селе Голиково обнаружила жена Валентина Васильевна. Рядом лежало ружье. Его семью допрашивают в Следственном комитете. Родные объяснили, что он "не знал, чем ему заниматься" и поэтому у него произошло расстройство, – отмечает проект ВЧК-ОГПУ в телеграме.
Генерал-майор Макаров известен тем, что в свое время являлся главным организатором "охоты" на оппозиционеров и "неудобных журналистов" в России.
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