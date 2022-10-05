В Подмосковье неизвестный бросил "коктейли Молотова" в здание воинской части и скрылся

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Поджигатель выбрал целью нежилой барак на территории воинской части в селе Зюзино Раменского района. Ночью он подошел к нему и бросил в окно барака четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Две из них разбились и загорелись, повредив обшивку здания. Остальные две даже не разбились (позже их обнаружили сотрудники полиции).

Поджигателю удалось скрыться, его ищут.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября.

В этот же день начались акции протеста во многих городах России. Люди выходят на улицы, а также поджигают здания военкоматов и органов власти.

25 сентября в Дагестане начались протесты против мобилизации. Митингующие готовили коктейли Молотова, жгли покрышки и портреты Путина.

В городе Усть-Илимск Иркутской области России мужчина устроил стрельбу в военкомате, в результате которой был ранен военком, - мотивами своего поступка назвал мобилизацию ближайшего друга.

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