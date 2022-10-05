В Подмосковье неизвестный бросил "коктейли Молотова" в здание воинской части и скрылся
В Подмосковье неизвестный пытался поджечь здание на территории воинской части
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Поджигатель выбрал целью нежилой барак на территории воинской части в селе Зюзино Раменского района. Ночью он подошел к нему и бросил в окно барака четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Две из них разбились и загорелись, повредив обшивку здания. Остальные две даже не разбились (позже их обнаружили сотрудники полиции).
Поджигателю удалось скрыться, его ищут.
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