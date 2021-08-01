В Подмосковье контролер порезал ножом пассажира
Охранник-контролер расположенной на окраине Москвы (РФ) железнодорожной станции Воронок напал с ножом на безбилетного пассажира, тот госпитализирован
Инцидент произошел в турникетном павильоне железнодорожной станции Ярославского направления. Контролер в ходе ссоры с мужчиной 1973 года рождения нанес ему не менее трех ударов в область шеи, причинив колото-резаные ранения, передает Еспресо.TV.
Пострадавший находится в больнице.
Возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемый задержан.
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