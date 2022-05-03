В Подмосковье большой пожар на складах полиграфической продукции

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожар возник около полуночи в ангаре на складе издательства "Просвещение" на территории производственно-складского комплекса "Атлант Парк" на Кудиновском шоссе в Богородском. Пламя быстро распространялось и вскоре охватило все складское помещение (размеры: 150 на 170 метров). В результате пожара произошло частичное обрушение комплекса.

Для ликвидации возгорания было привлечено около 100 пожарных, для тушения огня было задействовано также 33 единицы техники. Подготовили пожарный поезд. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Сообщается, что пожар удалось локализовать. В районе ЧП в связи с сильным задымлением специалисты производят замеры воздуха.

Данных о возможных пострадавших в результате происшествия пока нет. Также неизвестно, что явилось его причиной.

Также в эту ночь в российском Белгороде ночью снова раздавались взрывы.

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