Об этом сообщает местное издание " Риа-Мелитополь " и городской голова Иван Федоров.

"Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе", - пишет Федоров в телеграммах.

По предварительной информации, в подъезде местного руководителя "департамента культуры и спорта" Андрея Бойко раздался взрыв.

Издание "Риа-Мелитополь" со ссылкой на СМИ оккупантов пишет , что Бойко "контужен" и находится в больнице.

Около восьми утра в эфире парламентского телеканала "Рада" Федоров сообщал о подрыве автомобиля с коллаборантом на улице Интеркультурной. Однако не подтвердил эту информацию.

"Стоит отметить, что Бойко занимался террором наших детей на временно оккупированной территории. Надеемся, что он больше никогда не сможет этого сделать", - сказал мэр.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины разоблачила более 700 человек, подозреваемых в коллаборационизме. По состоянию на 10 ноября в суд уже направлено 265 производств по подозрению 268 человек.

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