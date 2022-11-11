В подъезде, где жил коллаборант Бойко, прогремел взрыв, - мэр Мелитополя Федоров
В Мелитополе утром 11 ноября произошел взрыв в подъезде Андрея Бойко, руководителя оккупационного "департамента культуры и спорта"
Об этом сообщает местное издание " Риа-Мелитополь " и городской голова Иван Федоров.
"Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе", - пишет Федоров в телеграммах.
По предварительной информации, в подъезде местного руководителя "департамента культуры и спорта" Андрея Бойко раздался взрыв.
Издание "Риа-Мелитополь" со ссылкой на СМИ оккупантов пишет , что Бойко "контужен" и находится в больнице.
Около восьми утра в эфире парламентского телеканала "Рада" Федоров сообщал о подрыве автомобиля с коллаборантом на улице Интеркультурной. Однако не подтвердил эту информацию.
"Стоит отметить, что Бойко занимался террором наших детей на временно оккупированной территории. Надеемся, что он больше никогда не сможет этого сделать", - сказал мэр.
- Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины разоблачила более 700 человек, подозреваемых в коллаборационизме. По состоянию на 10 ноября в суд уже направлено 265 производств по подозрению 268 человек.
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