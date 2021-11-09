В подъездах домов могут появиться почтаматы: "Новая почта" начала собирать заявки на установку

Об этом говорится в пресс-релизе компании.



Для того чтобы заказать установку почтомата в подъезде, необходимо заполнить анкету и указать адрес установки. Заявка будет рассмотрена в течение двух дней, а затем оператор связывается с клиентом.



"Только после получения всех необходимых разрешений компания осуществляет установку", - говорится в пресс-релизе.



Почтомат на 10, 16, 24, 36 или 48 ячеек можно установить как в новых подъездах, так и в старых жилых домах. Если инфраструктура здания не приспособлена для установки почтомата внутри, то его можно поставить возле дома.



Достать из почтомата можно только оплаченные посылки до 20 кг фактического веса и оценочную стоимость до 6 тыс. грн.



Справка: Сеть компании "Новая почта" насчитывает более 8700 отделений по всей Украине и более 6800 почтоматов, а количество отправлений за 2020 год превысило 300 млн посылок и грузов.



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