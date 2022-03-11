В поддержку ВСУ и на гуманитарную помощь собрали около 11,5 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира). 3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", - говорится в сообщении.



Из этих средств НБУ уже перечислил на нужды военных почти 10,2 млрд грн:



▪️ на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

▪️ на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

▪️ на нужды Министерства обороны Украины – всего почти 7 171,3 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн);

▪️на нужды Государственной пограничной службы – всего 420 млн грн (03.03.2022).



"В настоящее время остаток средств на спецсчету составляет почти 1,14 млрд грн", - отметили в НБУ.



Помочь украинской армии можно по ссылке .



На счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, на 11 марта 2022 года было перечислено средств на 194 млн грн.



"В общей сложности свыше 77 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты). В настоящее время остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 194 млн грн", - говорится в сообщении.



Получателем и распорядителем средств, поступающих из Украины и из-за границы на открытый для гуманитарных целей счет, является Минсоцполитики.



Помочь украинцам, которые страдают от войны, можно по ссылке .