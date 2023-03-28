В Почаеве УПЦ МП блокирует передачу государству одного из храмов Лавры
В Почаевской лавре служители УПЦ МП не допустили представителей государства в одну из церквей, срок пользования которой истек
Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Укринформ.
"У нас прекратилось соглашение по одной из церквей на территории Почаевской лавры. И вот характерное поведение священника УПЦ МП: он закрывает собор, не допускает представителей государственного национального заповедника на территорию храма. Мы вынуждены подавать в суд и возвращать себе управление государственным имуществом", - сказал Ткаченко.
Также, по его словам, закончились действия соглашений в некоторых других церквях, к примеру, на территории Черниговского заповедника.
"Думаю, мы так же последовательно, спокойно по закону будем действовать с другими объектами", - сказал Ткаченко.
Он напомнил, что в Верховной Раде зарегистрированы соответствующие законопроекты о деятельности московского патриархата в Украине, в случае их принятия государство будет действовать в соответствии с законом.
- Напомним, в середине марта Ткаченко заявил о начале процесса возвращения имущества государства в Почаевской Успенской лавре.
- 20 марта Тернопольский облсовет обратится к ОВА, Минкульту и СНБО по возвращению государству сооружений Почаевской лавры, пока находящегося в аренде у УПЦ (МП).
- Кроме того, 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра расторгает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определит состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов. Представители УПЦ МП уже активно покидают помещение Лавры.
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