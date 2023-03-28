В Почаеве УПЦ МП блокирует передачу государству одного из храмов Лавры

Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Укринформ.

"У нас прекратилось соглашение по одной из церквей на территории Почаевской лавры. И вот характерное поведение священника УПЦ МП: он закрывает собор, не допускает представителей государственного национального заповедника на территорию храма. Мы вынуждены подавать в суд и возвращать себе управление государственным имуществом", - сказал Ткаченко.

Также, по его словам, закончились действия соглашений в некоторых других церквях, к примеру, на территории Черниговского заповедника.

"Думаю, мы так же последовательно, спокойно по закону будем действовать с другими объектами", - сказал Ткаченко.

Он напомнил, что в Верховной Раде зарегистрированы соответствующие законопроекты о деятельности московского патриархата в Украине, в случае их принятия государство будет действовать в соответствии с законом.