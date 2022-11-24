В победу в войне с РФ верят 90% украинцев, - опрос

Об этом в Медиацентре говорилось в ходе дискуссии по теме: "Как изменилось и как меняется украинское общество во время войны".

"На вопрос о том, как украинцы видят победу, 55% отвечают, что это полное изгнание захватчиков за границы, какими они были до 2014 года", - отметил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Сообщается, что 90% украинцев верят в победу.

"Еще более 20% вообще стоят на такой позиции, что победой будет стимуляция радикальных изменений в самой России - как минимум смены власти. По сравнению с прошлым годом значительно больше стало тех, кто считает, что наша страна сможет в ближайшее время преодолеть все проблемы и трудности. Если год назад таких было только 18%, то сейчас более 40%", - рассказал Мищенко.

Также заместитель директора Центра добавил, что около 40% опрошенных считают, что наша страна справится с трудностями в более отдаленном будущем.

В опросе, опубликованном 24 октября, по мнению украинцев, наиболее дружественными к нашей стране сегодня являются Польша, Литва, Великобритания, США и Канада.

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