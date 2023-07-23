Это не просто деньги — это перспективные контракты более чем на 400 миллиардов. Контракты, прежде всего, для западных инвесторов. И инвесторы уже сделали соответствующие расчеты.

Они, несмотря ни на что, готовятся к заключению и выполнению этих очень выгодных и длительных контрактов — именно поэтому устанавливают и укрепляют связи с украинским правительством. Организовывают определенные работы на совершенно бесплатной основе – потому что это их вклад в будущее очень выгодное сотрудничество.

В частности, такие компании как Rud Pedersen Group (стратегические (!) коммуникации и пиар, 74 из 250 место в мировом отраслевом рейтинге) и Rasmussen Global (политические консультации, налаживание диалога гряды-бизнесы, геополитические инициативы; их гендир активно лоббирует вступление Украины в НАТО) открыли офисы в Киеве – хотя по факту наш город является зоной реальных боевых действий. Пусть и в формате иногда и ежедневных обстрелов, а не танковых атак. Это не остановило известные компании.

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И если они сюда пришли – значит, во-первых, основываются на железобетонном прогнозе нашей победы, причем в обозримом будущем. И, во-вторых, видят столь масштабные перспективы для своей работы, что они достойны открытия отдельного киевского офиса.

Так или иначе, но украинским властям удалось убедить Запад - и правительства, и бизнесы (которые без согласования с правительствами столь масштабных решений не принимают), — что в Украину идти со своими стратегическими проектами есть смысл. Несмотря на войну, разруху, миграцию и демографию. И да – несмотря на все еще тяжелые проблемы с коррупцией. Но ведь бизнес, однако, продемонстрировал однозначные намерения. То есть как минимум союзники у нас верят.

Отдельная пикантная деталь: и будущие подрядчики (только примеряющиеся к фронту работ и миллиардных сделок), и российские эксперты все равно в курсе, что по факту восстановление Украины на всю озвученную сумму и больше будет происходить за счет собственно России. Это и о замороженных на данный момент официальных $330 млрд, и о репарациях, и о других источниках российских средств.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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